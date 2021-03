Après sa victoire 4-1 contre Huesca, le FC Barcelone revient bien dans la course au titre en Liga. Même si Ronald Koeman veut rester prudent dans ce sprint final.

« J’ai toujours dit qu’il y a encore beaucoup de Liga. C’est toujours très difficile pour n’importe quelle équipe de tenir. Après les points perdus, nous avons bien réagi. L’équipe est bien, et est confiante quant à nos chances. On ne peut pas perdre plus de points parce qu’on en a déjà trop perdu », a indiqué le coach du FC Barcelone en conférence de presse.