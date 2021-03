Nicolas Puydebois, consultant d’Olympiques et Lyonnais, a aimé l’entrée de Maxence Caqueret lors de la rencontre Reims – OL (1-1) pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1.

« C’est plutôt intéressant d’avoir fait rentrer Maxence Caqueret. Il a fait une très bonne rentrée. Le match a changé de par son positionnement et sa performance. On sait que c’est quelqu’un qui apporte de la plus-value dans le jeu lyonnais. C’est toujours propre et précis. Il ne réussit par toutes ses passes mais il fait des passes qui cassent les lignes et qui vont vers l’avant. Il apporte un plus à l’Olympique Lyonnais et c’est ce qu’on aimerait voir tout le temps. Il fait partie des joueurs qui ont gagné des points », a indiqué le consultant d’Olympiques et Lyonnais après le match face à Reims.