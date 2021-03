Victime d’une lésion au psoas droit, Eden Hazard est une nouvelle fois obligé de rester sur la touche au Real Madrid. Des blessures qui commencent à énerver les supporters du club. Zinedine Zidane a souhaité rassurer les fans.

« Je demande de la patience aux supporters pour Hazard. On sait le joueur qu’il est. Les fans veulent le voir jouer, tout comme le club, l’entraîneur et ses coéquipiers. Il faut être patient et attendre. Il se passe quelque chose. Il ne s’était jamais blessé dans sa carrière, c’est nouveau pour lui. Je ne peux pas l’expliquer. On veut tous l’aider. J’espère qu’il sera bientôt avec nous », a indiqué le technicien français en conférence de presse.