Après la défaite du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk (3-2), en Ligue des champions, Zinedine Zidane a pris la responsabilité de cet échec.

“Je suis le responsable et je dois chercher des solutions. C’est ce que je vais essayer de faire. Les joueurs sont sur le terrain et ont besoin de solutions. Je n’ai pas vu l’équipe comme je le voulais et quand tu ne vois pas l’équipe comme tu le veux, c’est de ta faute. Heureusement, nous avons eu une réaction en seconde période. Nous avons manqué de confiance, c’est un moment difficile. Je vais réfléchir et réfléchir. Nous avons des matchs tous les trois jours, mais il n’y a aucune excuse. Je dois trouver ce qui nous amènera à redevenir forts et à gagner”, a indiqué Zidane en conférence de presse.

Avant de poursuivre : “C’était un mauvais match. Je suis l’entraîneur et je dois trouver la solution. Je ne l’ai pas trouvée ce soir, c’est difficile pour les joueurs. Il manquait un peu de tout mais surtout de confiance, ce qui est le plus important. Il est clair que je suis responsable. Nous n’allons pas baisser les bras. Aujourd’hui le ciel est gris mais demain le soleil se lèvera. Parfois c’est très compliqué et ce soir c’était très compliqué.”