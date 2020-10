Entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a livré sa première réaction après la défaite olympienne du soir en Ligue des Champions.

Au micro de “RMC Sport”, il a livré ses premières impressions.

“Malheureusement la soirée se termine mal pour nous, ils ont un peu de chance et l’erreur de Jordan nous a tué. On accepte cette défaite, ça s’est joué sur quelques détails. Nous avons eu quelques occasions avec Benedetto et Thauvin mais nous n’avons pas su les concrétiser. La première équipe qui marque devait s’imposer malheureusement c’est notre adversaire. On a eu notre chance et il faut maintenant repenser à la Ligue 1.”