Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a évoqué le mercato d’été agité du club breton.

Sur Téléfoot, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a commencé à réaliser le bilan du mercato d’été. Le boss du club breton a montré sa plus grande satisfaction en évoquant le dossier du milieu de terrain Eduardo Camavinga. Malgré la pression des clubs étrangers, le joueur a décidé de rester à Rennes.

“Eduardo montre tout son talent au niveau international. Il l’est devenu récemment d’ailleurs. Vous imaginez qu’un joueur de ce talent ne reste pas sans prétendants. Il fait rêver l’Europe entière et les plus grands clubs. Il faut regarder l’inflation et on verra”, a indiqué le dirigeant du SRFC.