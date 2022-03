Alors que la piste menant à Erling Haaland se refroidit, le Real Madrid s’attaque à son plan B. Les Madrilènes sont prêts à débourser 80 millions d’euros pour enrôler Victor Osimhen.

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a pas eu l’opportunité de renforcer son effectif lors des deux dernières périodes de transferts. Un manque de renforts qui l’a mis en difficulté à plusieurs niveaux et notamment sur le plan offensif. L’Italien a de nombreux joueurs à sa disposition mais peu répondent à ses attentes. Eden Hazard, Gareth Bale, Mariano Diaz, Marco Asensio ou encore Luka Jovic sont présents dans le vestiaire mais tous catalogués comme des indésirables. Une situation qui l’handicape fortement.

Pour réagir et inverser la tendance, le Real Madrid s’apprête à vivre un mercato d’été agité. Si l’arrivée de Kylian Mbappé semble être d’ores et déjà programmée, les Madrilènes ne parviennent pas à convaincre Erling Haaland. Forcée de se tourner vers un plan B, la direction du Real se lance sur la piste Victor Osimhen. L’ancien lillois est un profil qui plaît particulièrement à Carlo Ancelotti. Originaire du Nigéria, le buteur s’éclate sous les couleurs du Napoli avec 11 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres disputées toutes compétitons confondues. Pour l’enrôler, les Merengues seraient prêts à débourser 80 millions d’euros soit l’indemnité que réclame Aurelio De Laurentiis.