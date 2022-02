Malgré certaines rumeurs, un proche de la famille Haaland assure qu’il n’y a aucun accord avec le Real Madrid.

Encore auteur d’une saison stratosphérique, malgré quelques pépins physiques, Erling Haaland reste évidemment parmi les joueurs les plus convoité de la planète. Sous contrat avec le Borussia Dortmund, le Cyborg de 21 ans devrait pouvoir quitter le club dès cet été avec une clause avoisinant les 75 millions d’euros. Une affaire en or pour les cadors européens qui se l’arrachent, comme Manchester City et le Real Madrid.

De passage au micro de Bild TV cette semaine, Jan Fjortof, ancien coéquipier d’Alf-Inge Haaland, le père d’Erling, en sélection norvégienne, a peut-être lâché un indice concernant la prochaine destination de l’attaquant du BVB. « Il y avait un accord avec le Real Madrid mais il n’a pas été conclu. Erling Haarland et son équipe, y compris son père, examinent la situation dans les moindres détails afin de choisir où il jouera la saison prochaine. Ils prendront la décision en fonction d’un certain nombre d’éléments, mais pas avant la fin de la saison. »