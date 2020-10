Au coeur des critiques, Zinedine Zidane peut enfin souffler après la victoire de son équipe face au FC Barcelone ce samedi (1-3). Retour sur les mots du Français après ce Clasico.

“Après tout ce qui a été dit cette semaine, je me réjouis pour les joueurs. Après le but de Luka (Modric), j’ai vu toute l’équipe se réunir, je suis vraiment content pour eux. On peut profiter de ce que l’on a fait” a-t-il déclaré après le match.

3 – Zinedine Zidane est invaincu lors de ses 6 Clasicos disputés au Camp Nou toutes compétitions confondues en tant que coach du @realmadridfra (3 victoires, 3 nuls). Seul Miguel Muñoz (7) a remporté plus de Clasicos en déplacement avec le Real que lui (3) tcc. Sourire. pic.twitter.com/uMpO6qIQFf — OptaJean (@OptaJean) October 24, 2020

Zinedine Zidane a ensuite fait référence à Sergio Ramos. “On sait ce que représente Sergio pour nous. Pas seulement comme joueur. Pour toute l’équipe, pour la positivité qu’il apporte toujours sur le terrain. On le voudra toujours dans notre équipe, a souligné, élogieux Zidane.Mais je crois que comme moi, lui se réjouit en premier lieu pour l’équipe. Voir comment ils ont joué aujourd’hui, travailler ensemble, courir les uns pour les autres, c’est le plus important. On a décroché les trois points et Sergio n’a ressenti aucune douleur, donc je suis satisfait.“