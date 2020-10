André Villas-Boas monte au créneau ! L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a voulu défendre son joueur Benedetto et a pris en guise de comparaison le LOSC avec Jonathan David…

“Benedetto ? Un tueur doit marquer le plus tôt possible. Il cherche, Benedetto me disait à la fin du match (face à l’Olympiakos) : « André, je n’en peux plus, je suis à sec, je veux marquer. » Il a mon soutien pour ça. Jonathan David a couté 45M€ et il n’a pas marqué un but (avec le LOSC NDLR) et vous n’êtes pas inquiet. Je suis désolé pour Lille et Jonathan, mais il a coûté trois fois le prix, il faut attendre un peu…” a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse.