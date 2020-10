Le capitaine du LOSC, José Fonte, estime que le club nordiste peur concurrencer le PSG cette saison en Ligue 1. Une déclaration surprenante mais qui monte l’ambition de Lille en championnat.

“Tout le monde sait que le PSG, c’est le champion. Ils ont des joueurs du top mondial. Mais Lille a la capacité de les battre. Après, sur 38 matches, il faut être constant. Donc je veux motiver mes coéquipiers à se dépasser et à être constants. On va voir de quoi on sera capables. Je veux que l’on dissocie chaque match les uns des autres”, a indiqué le capitaine du LOSC dans L’Equipe.

Avant de poursuivre : “C’est l’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué à Lille, poste par poste. Mais il faut le démontrer. Donc faire mieux que ma première année (2e de L1 en 2018-19). Je suis confiant. On a de l’expérience, de la jeunesse. Un bon mixte. À tous les postes, il y a de la qualité. M. Galtier est content de la quantité et de la qualité de son effectif”.