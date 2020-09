Eliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par Manchester City avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a confirmé qu’il resterait l’entraîneur des Merengues la saison prochaine.

Si cette information semble solide, le coach tricolore pourrait bel et bien quitter le Real Madrid dans quelques temps. Ce jour-là, le club espagnol pensera à son remplaçant. Justement, le nom de Julian Nagelsmann revient sur la table, d’autant qu’en 2018, le technicien du RB Leipzig était proche de signer.

Interviewé par “Marca”, à quatre jours d’affronter l’Atletico Madrid en Ligue des Champions, il est revenu sur cette histoire.

“Nous avons eu des appels téléphoniques, mais finalement, c’est moi qui ai décidé. Je pensais que ce n’était pas encore le bon moment pour aller au Real Madrid. J’étais l’un des candidats et la liste n’était pas très longue. Pour moi, c’était très important. J’ai eu une bonne conversation avec José Ángel Sánchez (DG du club) et nous avons décidé que ce n’était pas encore le moment. Nous avons convenu que nous pourrions reparler à l’avenir si le Real Madrid avait besoin d’un entraîneur … et si je suis disponible.”