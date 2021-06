En fin de contrat avec le Real Madrid cet été, Sergio Ramos a finalement pris la décision de prolonger d’une saison avec les Merengues.

Un temps annoncé sur le départ du Real Madrid, alors que son contrat avec les Merengues se termine dans deux semaines, Sergio Ramos aurait finalement pris la décision de prolonger. D’après les informations du média espagnol AS, le capitaine madrilène aurait rencontré son président Florentino Pérez vendredi dernier à Valdebebas pour évoquer son avenir. Et malgré quelques différents entre les deux hommes, ce rendez-vous aurait définitivement scellé la décision du défenseur de 35 ans, grand absent de la liste de l’Espagne pour l’Euro 2020.

Le club madrilène avait proposé un contrat d’un an à Sergio Ramos, ainsi qu’une baisse de salaire de 10%. Cette baisse de salaire a été proposée à tous les joueurs en fin de contrat au Real. Luka Modric et Lucas Vasquez y ont consenti. Ramos, lui, n’avait jusqu’alors pas donné suite, et préféré une prolongation de deux ans. Mais l’Espagnol a finalement cédé face à l’ultimatum de Florentino Pérez, comme l’explique ce lundi la presse nationale. AS estime même que le club officialisera la prolongation de son capitaine au cours de la semaine.