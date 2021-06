Sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini était en conférence de presse avant le match face à la Suisse dans le groupe A de l’Euro 2020.

Devant les médias, il a même validé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain lors du mercato estival. « Sincèrement, je ne sais rien et je ne sais pas ce qui peut se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines. ‘Gigio’ est un grand gardien et un garçon bien et il fera son choix en toute tranquillité. S’il va à Paris, il fera un bon choix parce qu’il me semble que c’est une grande équipe » a-t-il dit en conférence de presse.