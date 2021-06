Elu homme du match hier soir, après la belle victoire de l’Equipe de France contre l’Allemagne, Paul Pogba a réalisé une superbe performance.

Ancien joueur de Manchester United, Roy Keane a du mal à expliquer et trouver la raison pour laquelle le Français est aussi différent en club qu’en sélection. « Il ne fait aucun doute que c’est un garçon talentueux. Je veux toujours plus de lui, surtout quand il joue pour Manchester United. Sans aucun doute, il est entouré de joueurs probablement meilleurs et il est plus à l’aise dans cet environnement avec l’équipe de France. Il joue sur le côté gauche et s’intègre. Je pense que quand il est avec Manchester United, il n’assume peut-être pas ses responsabilités, peut-être qu’il y a trop de responsabilités ou peut-être qu’il n’y a pas assez de joueurs autour de lui qui peuvent assumer leurs responsabilités« , a ajouté l’Irlandais sur ITV.