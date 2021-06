Oncle de Rafael Nadal et aujourd’hui entraîneur du Canadien Felix Auger-Aliassime, Toni Nadal parle de son neveu et espère qu’il remportera Wimbledon et l’US Open, les deux derniers tournois du Grand Chelem.

Dans sa célèbre chronique pour « El Pais », Toni Nadal a évoqué la suite de la saison pour son ancien poulain.« Nous avons vu une belle finale et un dénouement qui rapproche dangereusement Novak de Federer et Rafael, dans le combat qu’ils doivent mener pour clore leur carrière respective en tant que plus grand conquérant de titres du Grand Chelem. Les deux prochains tournois, Wimbledon et l’US Open, seront probablement décisifs. Je n’oserais pas tirer de conclusions, mais je garde la confiance que c’est mon neveu qui en sortira vainqueur. »