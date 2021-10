Pour la presse catalane, Karim Benzema ne mérite pas le Ballon d’Or cette année car Memphis Depay affiche de meilleures statistiques.

Auteur d’un but somptueux dimanche soir en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne (2-1), Karim Benzema est venu couronner une saison hors-normes avec un titre national. De quoi marquer de précieux points dans la course au Ballon d’Or, qui sera attribué le 29 novembre prochain. Sans surprise, le Real Madrid en a fait son grand favori, mais toute l’Espagne n’est pas du même avis. Dans son édition du jour, le quotidien catalan Mundo Deportivo explique notamment pourquoi le Français ne mérite pas le Ballon d’Or 2021.

Non seulement il n’a pas remporté de titre avec les Merengues lors de la saison 2020/21, et si l’on prend en compte ses chiffres sur l’année civile, l’attaquant du Real Madrid est surclassé par cinq autres joueurs, dont le Barcelonais Memphis Depay – qui, étonnamment, ne figure même pas dans la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or – et l’ancienne star du Barça Lionel Messi.

Classement des joueurs impliqués dans le plus grand nombre de buts en 2021 :

1) Robert Lewandowski 58 (39 buts, 19 passes décisives)

2) Lionel Messi 52 (39 buts 13 passes décisives)

3) Erling Halaand 51 (41 buts, 10 passes)

4) Memphis Depay 48 (31 buts, 17 passes décisives)

5) Kylian Mbappé 48 (36 buts, 12 passes décisives)

6) Karim Benzema 47 (34 buts, 13 passes décisives)