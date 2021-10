Pour la bonne cause, Didier Drogba, Fabien Barthez, Teddy Riner, Jul, SCH, Patrick Kluivert et bien d’autres ont fait le show au Vélodrome.

Le spectacle était au rendez-vous ce soir au stade Vélodrome. Le match des héros organisé par l’OM et l’Unicef accueillait les Légendes du club face à une formation composée d’anciens joueurs, sportifs et chanteurs défendant la bannière de l’organisation mondiale pour l’enfance. Devant plus de 30 000 fans en folie l’équipe de Didier Drogba s’est imposée sur le score fleuve de 7-4. Pas mal quand on sait qu’un but faisait grimper la cagnotte de 1 000€ !