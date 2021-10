Inquiet par les propos de Neymar, Jussiê voit mal comment la star du PSG pourrait réinventer son style de jeu.

Ancien pensionnaire de Ligue 1 passé par Bordeaux et Lens, Jussiê a donné son point de vue dans les colonnes de L’Equipe sur la situation de son compatriote Neymar au PSG. Il y a quelques jours, le Brésilien a laissé entendre que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait peut-être sa dernière, car il n’a plus « la force mentale » de continuer à jouer au football.

« Il est déjà en train de perdre sa vitesse, son agilité. (…) Il va devoir se réinventer. C’est un provocateur, un créateur qui est en train de perdre un peu tout ça. Il réussit moins de dribbles (50 % en L1 cette saison). Les adversaires le connaissent mieux. Physiquement, il est moins rapide. Il a perdu un peu confiance aussi donc il cogite. Il sent la bascule arriver donc il va changer quelque chose. Ce n’est pas un robot. Il va s’adapter, peut-être en étant plus présent dans les derniers mètres. Dans une position plus reculée ? Je ne sais pas. Il ne sait pas défendre et je ne sais pas s’il est prêt à ça. »