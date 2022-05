Samedi soir le Real Madrid a décroché une nouvelle Ligue des champions, la 14e de son histoire après une victoire en finale au Stade de France contre les Reds de Liverpool. Une finale qui n’a, malgré tout pas fait oublier à Florentino Pérez le cuisant échec dans le dossier Kylian Mbappé.

Le président du Real Madrid est revenu sur cet épisode et il a vraiment du mal à se remettre de la décision et du choix de Kylian Mbappé qui a pris la décision de rester au Paris Saint-Germain. “Mbappé est déjà oublié, il ne s’est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c’est un problème oublié. Aujourd’hui, Mbappé n’existe pas, il y a la fête du Real Madrid”, avait déclaré le président du Real Madrid au micro de Sky Sports, après la victoire du club espagnol contre les Reds au Stade de France.