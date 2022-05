Fin du suspense. Franck Kessié confirme publiquement qu’il ne signera pas de nouveau contrat avec le club lombard.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié va s’engager libre avec le club de son choix. Le milieu de terrain ivoirien de 25 ans exclut de rempiler avec le champion d’Italie. « Il me reste un mois de contrat, mais la prolongation est impossible. Je suis venu pour un projet de cinq ans, on est revenu en Ligue des Champions et on a remporté le Scudetto. Je pense que c’est la meilleure façon de partir », a-t-il déclaré.

Franck Kessié est désormais attendu de pied ferme au FC Barcelone. A moins que le PSG n’entre dans la danse sur ce dossier…