Neymar était de passage sur le plateau du ‘Canal football club’ ce dimanche soir. La star brésilienne du Paris Saint-Germain s’est confiée et évoque même la première saison de Lionel Messi sous le maillot du PSG.

“Leo a passé beaucoup d’années à Barcelone, c’est difficile de s’adapter. C’est difficile de changer d’équipe, de ville, en plus il ne vient pas seul, mais avec sa famille. La langue aussi est différente. Ce sont beaucoup de choses perturbantes. Il y a aussi le style de jeu de l’équipe avec des joueurs qui finalement ne comprennent pas la manière dont ils jouent. Donc tout ça, c’est préjudiciable. Leo, Kylian et moi, nous sommes des joueurs toujours jugés sur leurs performances, leurs statistiques, leurs titres remportés, sur tout. Nous connaissons nos responsabilités et c’est pour ça qu’on essaye toujours de faire de notre mieux. » A expliqué Neymar qui espère également rester au club la saison prochaine.