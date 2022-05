Le milieu de terrain français aurait fait la sourde oreille aux offres vertigineuses du PSG pour réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Le milieu français est tout proche de signer.

Il semblerait que le « feuilleton Tchouaméni » approche de son terme. Le Real Madrid a décidé d’accélérer les négociations avec l’AS Monaco ces dernières heures afin de conclure l’affaire le plus rapidement possible. RMC Sport a annoncé l’exclusivité que l’accord entre le Real Madrid et Monaco est imminent. Les deux équipes souhaitent clore les négociations le plus rapidement possible pour Tchouaméni et ne sont qu’à quelques franges de trouver un accord. La transaction devrait s’élever à 80 millions d’euros plus les bonus. Un montant qui peut sembler élevé, mais RMC compare le joueur à Patrick Vieira, l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire. De plus, le Français est le remplaçant idéal de Casemiro au poste de « 6 ». Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde et Eduardo Camavinga formeraient ainsi l’avenir du milieu de terrain du Real Madrid.