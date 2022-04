Le Real Madrid aurait pris une grande décision pour l’avenir de Rodrygo Silva de Goes et ce dernier ne devrait pas faire sa valise lors du mercato estival.

Depuis quelques jours la presse espagnole évoque un éventuel départ pour le jeune Brésilien, ce qui pourrait faire une place pour accueillir les nouvelles recrues, dont Kylian Mbappé. Mais selon les informations de ‘Todo Fichajes », les dirigeants madrilènes excluent un départ de Rodrygo, lors du mercato estival. Carlo Ancelotti compterait sur lui pour la saison prochaine et Florentino Perez appuierait son choix. Sous contrat avec le Real jusqu’en 2025, il devrait donc rester au club et poursuivre sa carrière chez les Merengues. Depuis le début de la saison, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives.