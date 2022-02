Ailier du Real Madrid et de retour en forme, Marco Asensio s’est confié sur le mercato estival à venir dans quelques mois et il ouvre grand la prête à Kylian Mbappé pour une signature en Espagne cet hiver.

« Nous verrons d’abord s’ils viennent. On va finir cette saison et on verra. Je me concentre sur moi, sur ce qui se passe actuellement dans l’équipe. Le footballeur de 26 ans poursuit sur le champion du monde 2018. « J’aimerais jouer avec les meilleurs. Mbappé est un joueur qui a beaucoup montré et qui espère venir ici. S’il venait, je serai ravi de partager un vestiaire avec lui et nous nous comprendrions facilement. » Termine l’international espagnol dans une interview pour la Cadena Ser.