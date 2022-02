Imaginez : vous vous préparez sans relâche depuis quatre ans, vous investissez votre temps, votre énergie, et souvent même votre argent. De plus, vous renoncez à la plupart des sorties et plaisirs pendant que vos amis en profitent.

Tous ces efforts concédés pendant quatre ans afin de participer à une seule compétition qui dure quelques minutes voire même juste quelques secondes pour certaines disciplines.

De plus, vous allez concourir devant des dizaines de millions de téléspectateurs du monde entier qui vont regarder et analyser votre prestation.

Et enfin des attentes gigantesques reposent sur vos épaules : les vôtres, celles de votre famille, vos amis et surtout celles d’une nation tout entière.

Car cette fois vous ne courrez pas seulement pour votre nom mais bien pour les couleurs et la réputation d’un drapeau qui attend beaucoup de vous !

Vous pouvez maintenant imaginer vaguement les angoisses que peuvent ressentir ces sportifs pendant les Jeux Olympiques ! Les insomnies, les vomissements, les doutes, les pertes d’appétits, les pertes d’énergie, les pleurs qu’ils peuvent vivre !

Alors quelles solutions ont-ils pour gérer ce stress ?

Les méthodes les plus communément utilisées pour aider à gérer cette pression sont la sophrologie, l’hypnose, le yoga et la préparation mentale.

Depuis deux ans, une nouvelle méthode, plus efficace que les autres, est appliquée par certains sportifs : La Dépolarisation®. Créée par des anciens sportifs de haut niveau, ce procédé va bien plus loin que la préparation mentale puisqu’il travaille directement sur l’identité.

En quoi ce procédé les aide-t-il ?

Les principes sur lesquels se basent cette méthode sont des principes universels. C’est pourquoi les résultats qu’elle apporte sont profonds, durables et rapides. Elle s’avère extrêmement efficace pour gagner en confiance en soi, se libérer de la peur de l’échec, du regard des autres et acquérir un état d’esprit de numéro 1.

La Dépolarisation permet ainsi de se détacher du gain et de la perte de la compétition qui sont finalement illusoires. Une fois dépolarisé, l’athlète se détache donc des résultats et attentes pour revenir automatiquement dans le moment présent et ce qu’il aime faire : pratiquer son sport !

Cette méthode a déjà été appliquée par quelques sportifs aux Jeux de Tokyo en 2021 et a obtenu des résultats inégalables puisque 100% des sportifs qui l’ont pratiqué ont gagné une médaille. (source : https://lacademie-de-la-haute-performance.com/).

Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, Chloé Trespeuch, accompagnée par l’Académie de la Haute Performance et pratiquant elle aussi la Dépolarisation, vient de décrocher une médaille d’argent à Pékin en snowboadcross. (cf photo)

Pour mieux comprendre cette méthode, voici plusieurs principes dont se sont inspirés les créateurs de la Dépolarisation pour la mettre au services des sportifs :

Faire tomber l’objectif de son piédestal

Quand les sportifs arrivent sur des grandes compétitions, ils peuvent se dire : “il faut que je perf, je dois perfer”. Autrement dit, ils sont en train de voir plus de bénéfices que d’inconvénients à obtenir leur résultat. Ils sont alors polarisés. La Dépolarisation va donc permettre de venir équilibrer les perceptions en allant voir les inconvénients à l’atteinte de l’objectif.

Ainsi, l’objectif tombe de son piédestal. Les sportifs lâchent alors la pression, performent avec fluidité et atteignent leurs objectifs facilement.

Avoir l’état d’être du numéro 1

Une fois qu’ils ont dépolarisé l’objectif et qu’il leur est égal de gagner ou perdre, alors cela va enfin leur permettre d’atteindre leur objectif fluidement.

En effet, lorsqu’ils focalisent sur le résultat (gagner et ne surtout pas perdre) c’est le cerveau émotionnel qui est aux commandes. Quand ils ne se préoccupent plus du résultat extérieur, les sportifs peuvent se concentrer sur qui ils deviennent ! Ils accèdent donc au cortex préfrontal (la partie la plus évoluée du cerveau) qui gère la vision, la mission, l’objectivité.

La Dépolarisation permet alors de se libérer des blocages qui empêchent

de gagner pour se mettre dans la peau du numéro 1 et exprimer pleinement son potentiel.

Se détacher des attentes des autres et du regard des autres

“Il faut que tu ramènes une médaille”, “tu nous ramènes une médaille!”. Voilà ce qu’entendent souvent les sportifs avant de partir aux JO.

C’est là que la Dépolarisation intervient en faisant prendre conscience aux athlètes qu’ils ne vaudront pas plus avec leur médaille. Que le gain extérieur n’est qu’une illusion. Elle leur fait prendre conscience que ce sont eux-mêmes qui déterminent leur propre valeur. Ils ne se soumettent plus à leur objectif et au regard des autres.

Vous l’aurez compris, la Dépolarisation est une technique qui va bien plus loin que le sport en lui-même puisqu’elle s’appuie sur des lois universelles. D’ailleurs, elle sert déjà dans d’autres domaines comme le développement personnel ou encore le management d’entreprise.

Cette méthode aura encore l’occasion de prouver son efficacité pendant ces Jeux Olympiques de Pékin car plusieurs athlètes sélectionnés l’utilisent.

Affaire à suivre …

