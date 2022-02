L’entraineur de l’AC Milan Stefano Pioli a rendu un très bel hommage à son attaquant international français Olivier Giroud auteur d’un doublé ce week-end face à l’Inter Milan dans le derby de la Madonnina.

Le technicien italien est content de l’apport de l’ancien joueur de Montpellier, Arsenal et Chelsea : « il y a toujours des détracteurs et des critiques , c’est normal que ce soit le cas. Ce qui compte, c’est la confiance qu’on a dans les nôtres, dans nos qualités, dans notre façon de jouer. Olivier se révèle être le joueur pour lequel il a été acheté, un joueur précieux sur le terrain et une personne d’une grande profondeur. Il apporte une grande contribution à l’équipe.«