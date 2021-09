« Le Real Madrid a déjà dépensé beaucoup d’argent pour moi. Je veux le lui rendre », a déclaré Eden Hazard.

Dans un long entretien accordé au media belge Het Laatste Nieuws (HLN), l’attaquant est notamment revenu sur les nombreuses blessures qui ont miné ses deux premières saisons au Real Madrid. « Parfois, cela a été difficile d’être blessé. Vous voulez jouer et vous essayez de le faire. Mais vous avez toujours mal. Ce sont les pires moments. Parfois, c’est difficile à comprendre : vous faites tout ce que vous devez faire pour que ça se passe bien et ça ne fonctionne pas… Alors vous vous dites, mieux vaut ne rien faire finalement. » Alors que le mercato est désormais terminé, il espère que les rumeurs de départs vont enfin cesser. Il veut enfin s’imposer au Real Madrid. « Le Real Madrid a déjà dépensé beaucoup d’argent pour moi. Je veux le lui rendre. J’ai signé cinq ans. Les deux premières années ça ne s’est pas bien passé, mais je me dis que j’en ai encore trois autres pour prouver ma valeur », a asséné le Diable Rouge.