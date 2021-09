Selon nos confrères de RMC, la validation du contrat d’Amine Harit par la DNCG a été rendue possible par une diminution de la masse salariale.

Deux hommes en particulier, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola, auraient accepté une baisse de salaire pour permettre au club de passer dans les clous du gendarme financier. L’OM avait promis à la DNCG de vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes. Mais le club a échoué à transférer Caleta-Car et Kamara. Il y avait donc une masse salariale trop important avec l’arrivée d’Amine Harit, 11e recrue de l’été. Alvaro Gonzalez et Pol Lirola auraient accepté de revoir les conditions de leur contrat pour cette saison. Un beau geste qui témoigne de l’état d’esprit de ce « nouvel OM » made in Pablo Longoria.