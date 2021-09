Le Real Madrid vient d’annoncer que la présentation d’Eduardo Camavinga se ferait demain (12h30) au centre d’entraînement du club.

Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester United, le jeune Eduardo Camavinga (18 ans) a finalement rejoint le Real Madrid cet été. Un transfert qui a rapporté un peu plus de 30 millions d’euros au Stade Rennais (et peut atteindre les 45 M€ avec bonus), où il était sous contrat jusqu’en 2022. Sur les réseaux sociaux, le club madrilène a officialisé la date de présentation du Français. Ce sera ce mercredi, à partir de 12h30 en direct de Valdebebas, le centre d’entraînement des Merengues.

L’international français (3 sélections, un but) s’est engagé pour six ans avec le Real Madrid (jusqu’en 2027).