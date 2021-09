Après les incidents survenus ce dimanche à Sao Paulo, la FIFA vient d’ouvrir une enquête.

Deux jours après le match entre le Brésil et l’Argentine, arrêté pour des raisons sanitaires, la FIFA a officiellement notifié aux Fédérations des deux pays l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dans son courrier, l’instance mondiale du football fait savoir à la CBF (Brésil) et à l’AFA (Argentine) qu’elles ont six jours pour présenter leur version des faits et leurs explications argumentées. Ces éléments seront ensuite transmis à la commission de discipline, chargée de traiter le dossier et qui a déjà récupéré les premiers rapports du match.

Pour rappel, la rencontre avait été interrompue dès la 7e minute de jeu suite à l’entrée sur la pelouse de délégués de l’Agence nationale de veille sanitaire (ANVISA) venus expulser quatre joueurs argentins (Cristian Romero, Giovani Lo Celso de Tottenham, Emiliano Martinez et Emiliano Buendia, d’Aston Villa) soupçonnés d’avoir enfreint le protocole sanitaire.