L’Irlandais Jeremy Davidson a prolongé son contrat d’entraîneur du CA Brive jusqu’en 2024, a annoncé mardi le club de Top 14.

L’ancien deuxième ligne international (35 sélections entre 1995 et 2001, dont trois avec les Lions britanniques et irlandais) était arrivé en Corrèze en 2018. Après sa retraite de joueur en 2003, il a notamment été en charge des avants de Castres (2007-2009), de l’Ulster (2009-2011), d’Aurillac (2011-2017) et de Bordeaux-Bègles (2017-2018) avant de devenir manager du CAB.

« Je suis ravi de poursuivre le travail entamé il y a trois saisons maintenant », a expliqué Davidson dans le communiqué du club qu’il a aidé à remonter en Top 14. « Jeremy est un passionné de rugby, un entraîneur à la fois très exigeant et à la fois à l’écoute des autres », a souligné le directeur général Xavier Ric.