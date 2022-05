De passage en conférence de presse hier soir, après la défaite du Real Madrid dans le derby face à l’Atlético (1-0), Carlo Ancelotti a justifié les absences de Luka Modric et Karim Benzema.

« La priorité aujourd’hui était évidemment de ne pas se blesser, de donner des minutes à ceux qui en méritent plus, et ce sera la même chose pour les deux prochains matches. Jeudi, nous allons voir des joueurs qui n’ont pas joué aujourd’hui, comme Karim (Benzema), Modric, Vinicius, et tous ceux-là. Contre Cadix, nous ferons également des rotations. L’objectif est clair pour nous, ces matchs permettent de garder un rythme élevé en vue de la finale de la Ligue des champions. Oui, Benzema était fatigué. Il n’avait pas bien récupéré pour ce match et la première chose que je dois essayer est d’éviter les blessures. Si un joueur est fatigué, je ne vais pas le faire jouer. Luka (Modric) aussi. C’est pourquoi je n’ai pas voulu prendre de risques, donc je ne l’ai pas fait jouer. »