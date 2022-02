Face aux médias ce vendredi, Julien Stéphan a vanté les mérites de son homologue Pascal Dupraz depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE.

Avant le rendez-vous de dimanche (15h) face à l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, le coach de Strasbourg Julien Stéphan a prévenu ses joueurs en conférence de presse. Il se méfie des Verts, actuellement 18e du championnat mais sur une série de trois victoires consécutives.

« C’est notre plus gros défi de 2022 pour plusieurs raisons. Déjà à cause de la ferveur, il y a une grosse ambiance à Geoffroy-Guichard, autant il pouvait y avoir de la défiance au début de saison, autant là ils sont derrière eux. Puis il y a la qualité de l’effectif, cette équipe n’est pas à sa place et puis ils sont sur une dynamique positive avec trois victoires en trois matchs. Enfin, ils sont capables de renverser les matchs, c’est l’équipe qui remporte le plus de rencontres en étant menée. On a observé tous leurs matchs depuis le changement de coach et avec l’arrivée des nouveaux joueurs, il y a plein d’options possibles sur la structure, sur les joueurs, on a étudié tout ça mais comme d’habitude on cherchera à bien faire les choses en prenant en considération ce qu’ils savent bien faire notamment dans le dernier quart d’heure où ils marquent souvent (10 buts sur les 24 inscrits par l’ASSE). »