Pour la presse espagnole, Kylian Mbappé « le regretteras toute (sa) vie » en cas de prolongation au PSG.

Sauveur du Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue des champions avec un but à la 94e minute de jeu, Kylian Mbappé n’a pas aidé à élucider le mystère concernant son avenir. Après sa nouvelle masterclass, la bataille pour le recruter s’annonce encore plus acharnée cet été entre le PSG et le Real Madrid. Dans son édito du jour sur AS, le journaliste espagnol Tomas Roncero a envoyé un avertissement au Français alors que les dirigeants Parisiens lui préparent un contrat en or massif.

« Kylian, je sais que tu comprends l’espagnol, je te le dis sincèrement : réfléchis bien. Tu as déjà montré que l’argent n’était pas important pour toi. Mais peu importe ce qu’ils vont t’offrir, si tu finis par mordre dans la pomme du diable, c’est-à-dire prolonger au PSG, même pour une année supplémentaire, tu le regretteras toute ta vie parce que ce serait un péché fatal pour tous les Madrilènes. On t’aime comme tu es. Reste ferme avec le Qatar et viens au Bernabéu. Mais si tu as un moment de faiblesse, que tu mords la pomme du diable et que tu te dis ‘dans un an’… Non, non. Le Real n’est pas un club de second choix. On comprend ce qui s’est passé en 2017 parce que tu étais très jeune. Tu devais grandir en tant que joueur et en tant que personne, et rester avec ta famille, on le comprend. Et l’été dernier, tu as fais ce qu’il fallait. Tu t’es rebellé et tu as demandé au PSG de te laisser partir. N’oublie pas que le Real a mis 200 M€ pour un joueur qui devenait libre cinq mois plus tard. N’oublie pas ça. Si maintenant tu veux rester dans la prison dorée, tu n’en sortiras jamais. Tu es l’élu. Mais si tu mords dans la pomme du diable, (en français) au revoir… »