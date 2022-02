Depuis son arrivée à l’OM, Cédric Bakambu vit un rêve éveillé.

Entré en jeu en fin de rencontre hier soir en Ligue Europa Conférence face à Qarabag (3-1), Cédric Bakambu a savouré ses nouvelles minutes sous le maillot phocéen. Ce vendredi en conférence de presse, il a évoqué l’ambiance dans le vestiaire de l’OM, à l’opposé du malaise ressenti par son coéquipier Arkadiusz Milik.

« Je me sens très bien, bien accueilli. Je m’attendais à pire, car j’appréhendais un peu, mais j’ai été bien accueilli. Les automatismes viennent petit à petit, mais je suis encore nouveau. De l’extérieur l’OM c’est un gros club et je m’attendais un vestiaire plus froid. Milik était un peu frustré, car c’est un compétiteur et il veut tout le temps jouer. L’ambiance est bonne, j’ai parlé avec lui après le match, mais je n’ai pas compris pourquoi il était frustré. C’est un grand attaquant et il peut s’adapter à tous les systèmes. On reverra le système à deux cette saison. Peu importe où m’utilise le coach, je serai à 100 %. »