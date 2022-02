Enfin sorti de cette délicate position de lanterne rouge en Ligue 1 après deux victoires consécutives, l’AS Saint-Etienne ne s’enflamme pas. Très humble, Pascal Dupraz est conscient du long chemin qui reste à parcourir.

Lanterne rouge à son arrivée à la tête du club, l’AS Saint-Etienne est désormais dans une situation plus confortable même si la mission sauvetage est toujours d’actualité et le sera jusqu’au terme de la saison. Sur une belle première série de deux victoires consécutives, les Verts sont désormais en 18ème position avec 21 points au compteur. S’extirper du statut de lanterne rouge et déjà une première victoire en soi pour Pascal Dupraz. Malgré tout, le technicien engagé pour tenir le rôle du pompier de service sait pertinemment que le plus dur est encore à accomplir.

« Il faut rester mesurés, sereins, vigilants. C’est mieux de le faire avec neuf points pris en trois matches mais ça ne nous rend pas plus malins, ni forts que ce que nous étions dans l’insuccès. Avec 21 points, on ne se maintient pas en Ligue 1 Uber Eats. Malgré tout, c’est davantage de confiance. Nous avons beaucoup de progrès à faire, collectivement et individuellement, mais on peut s’appuyer sur quelque chose. Je ne sais pas si on peut parler de série, mais si elle peut démarrer, je suis preneur. La mission est loin d’être remplie« , a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse.