Le RC Strasbourg, entraîné par Julien Stéphan, est la surprise de l’année. L’attaquant Ludovic Ajorque nous aide à comprendre pourquoi.

Toujours en lice pour une place européenne en fin de saison et même un Top 5 en Ligue 1, le club alsacien marche très fort. L’un des raisons de ce succès réside peut-être dans sa performance sur les coups de pieds arrêtés, comme le dévoile Ludovic Ajorque. « Oui on travaille les coups de pied arrêtés assez souvent à l’entraînement, tous les jours même. Il y a un moment donné où on touchait souvent la balle mais on ne marquait pas et là, c’est vrai que ces derniers temps on marque beaucoup sur coup de pied arrêté. »

La patte Julien Stéphan est donc là. Ajorque se montre d’ailleurs élogieux sur son entraîneur. « L’année dernière on avait un peu perdu cette confiance vu qu’on avait joué le maintien et dès qu’il est arrivé, il a essayé de nous mettre en confiance et de faire beaucoup de jeu. On voit que ça marche, on essaye de ressortir proprement les ballons. Au début ça a été un peu plus compliqué, mais le coach nous a redonné confiance et on voit que même avec le retour du public, qui est très important, on arrive à faire des gros matchs comme aujourd’hui. »

Un bon entraîneur, c’est tellement important dans le football. Ce ne sont pas les supporteurs du PSG qui diront le contraire…