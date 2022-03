Pour Saviola, Lionel Messi a juste besoin d’un peu plus de temps d’adaptation avant d’émerveiller la Ligue 1 sous les couleurs du PSG.

Compatriote de Lionel Messi et ancien joueur du FC Barcelone, Javier Saviola a donné son avis sur la saison de la Pulga. Dans un entretien accordé au média italien Tuttosport, il a expliqué les raisons des difficultés du septuple Ballon d’Or depuis son arrivée cet été au Paris Saint-Germain.

« Il traverse un moment compliqué, parce que le PSG avait construit une équipe exceptionnelle pour atteindre la finale de la Ligue des champions et, au lieu de cela, il a perdu en huitième de finale contre Madrid. Leo n’est pas habitué à ce genre de choses. Il joue et vit pour gagner des titres et concourir jusqu’à la fin, mais Messi est aussi un être humain. J’espère qu’il pourra obtenir de bons résultats lors de cette nouvelle aventure à Paris, mais il a besoin d’un peu plus de temps pour s’acclimater. La Ligue 1 n’a rien à voir avec la Liga. »