Opéré d’une pubalgie en début d’année, la star de Portland Damian Lillard ne retrouvera pas les parquets avant la saison prochaine.

Dans un communiqué publié ce lundi sur les réseaux sociaux, la franchise des Portland Trail Blazers a officialisé le forfait de Damian Lillard jusqu’à la fin de la saison. Le meneur de 31 ans, opéré d’une pubalgie le 13 janvier dernier, aura disputé son dernier match de la saison régulière de NBA le 31 décembre face au Jazz (105-120).

Évoquant la durée de son indisponibilité, Damian Lillard avait déclaré à la suite de son opération : « Je ne suis pas pressé. Mon objectif numéro 1 est de gagner un titre, et je me dois d’être dans la meilleure forme possible pour y arriver, et y participer. Donc, je ne me presse pas. On parlera de mon calendrier quand on en sera là. »