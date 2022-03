Armand Duplantis n’a pas l’intention de lever le pied après son nouveau record du monde établit ce week-end à la perche.

Véritable phénomène du saut à la perche depuis quelques années, Armand Duplantis a frappé fort en ce début d’année 2022 avec deux records du monde coup sur coup. Le Suédois a d’abord passé la barre des 6,19 m avant d’atteindre les 6,20 m deux semaines plus tard à Belgrade durant les Mondiaux en salle. Une performance XXL de ‘Mondo’, qui compte bien s’envoler encore plus haut dans les compétitions à venir.

« Je veux repousser les barrières. J’ai une bonne idée de ce dont j’ai besoin pour rester au sommet. Je veux être un gars qui saute haut dans les grandes compétitions. J’ai maintenant sauté suffisamment à plus de 6 m pour savoir qu’il est possible de battre des records n’importe quand. Je pense que je peux sauter encore beaucoup plus haut. Je sens que ce n’est qu’un début. Il y a encore beaucoup de barrières à faire tomber, pour aller dans les 6,20 m et au-dessus », a confié Duplantis face aux médias.

Maître de la discipline et recordman du monde pendant de nombreuses années, Sergueï Bubka avait estimé que la marge de progression restait importante. « Avec la technique appropriée, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas sauter 6,30 m, 6,40 m ou 6,50 m ». Voilà les sommets qui attendent Armand Duplantis en 2022.