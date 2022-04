Mercredi soir, le RC Lens reçoit le Montpellier Hérault pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Une affiche importante pour encore croire à une éventuelle place en Coupe d’Europe la saison prochaine.

En conférence de presse, Franck Haise a commenté les chances du RCL de se qualifier pour une coupe d’Europe. Le technicien y croit toujours : “Évidemment que c’est possible quand à six journées on est toujours dans la course. C’est possible avec une dynamique dans le jeu, dans l’état d’esprit et dans les résultats avec trois victoires sur les quatre derniers matchs. Je pense que l’on n’était pas loin d’accrocher quelque chose aussi à Strasbourg (0-1). La dynamique est intéressante, mais la dynamique demande toujours à être entretenue, a encore estimé l’entraîneur lensois en conférence de presse. C’est à nous de le faire. On est là et heureux d’être là.” A indiqué le coach des nordistes lors de son point presse ce mardi. Le RC Lens pointe pour l’instant à la 7e position du classement de Ligue 1, avec 3 points de retard sur la 5e place occupée par Strasbourg.