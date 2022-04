L’Olympique de Marseille reste sur une magnifique série avec notamment la belle qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence acquise face au PAOK Salonique. Une double confrontation avec un Steve Mandanda revanchard dans les buts.

Sur les ondes de ‘RMC’, justement Rolland Courbis en a profité pour donner son point de vue sur la fin de saison et il souhaite que Mandanda joue les derniers matchs. « Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à Mandanda en ce moment et qu’il ne termine pas cette série avec le Classique… Compte tenu du professionnalisme de Steve, de ses prestations, le fait de remettre un Pau Lopez qui donne l’impression d’avoir baissé de niveau sur ses derniers matchs… Effectivement, c’est un gardien qui sort jusqu’au rond central, mais sur ses dernières sorties, ce n’est pas tout à fait ça », a regretté le consultant de la radio RMC. Voyons si Courbis sera entendu et qui sera dans les buts marseillais ce mercredi soir en Ligue 1 lors de la réception du FC Nantes.