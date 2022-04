Vainqueur de Brest et opposé aux Girondins de Bordeaux lors de la 33ème journée de Ligue 1, Pascal Dupraz y croit dur comme fer. Pour lui, l’AS Saint-Etienne est maintenue.

« Au risque de me faire démonter, je ne vois pas d’autres pédagogies, d’autres ressorts, que de dire aux joueurs ‘vous redressez la barre, ce n’est pas encore suffisant, mais vous allez vous maintenir si vous continuez dans cet élan-là’. Je préfère ça plutôt qu’un discours pessimiste. Je ne pense pas qu’un discours pessimiste soit extrêmement rassembleur. Tant qu’on n’a pas le nombre de points suffisants, la preuve mathématique que l’AS St Étienne est maintenue, on ne baissera pas la garde. Il y a le discours et il y a les actes. À Lorient, on a eu le discours, mais on n’avait laissé les intentions au vestiaire pendant 50 minutes. C’est un bon rappel« , a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse.