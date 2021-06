Le Brésil de Neymar a décroché un précieuse victoire 2 buts à 0 cette nuit face à l’Equateur dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 dans la zone Amérique du Sud.

Lors de cette rencontre disputée à Porto Alegre, Neymar s’est offert un but et une passe décisive. Après une première mi-temps sans saveur où les Équatoriens ont bien muselé la star du PSG, les joueurs de Tite ont fait la différence au retour des vestiaires. Alors qu’il devait sortir peu avant, Richarlison a finalement libéré le Brésil d’une jolie frappe croisée du gauche. C’est ensuite, Neymar qui a terminé le travail en inscrivant un penalty dans les arrêts de jeu et inscrit son 65e but en sélection.