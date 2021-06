Paul Pogba est fan de son coéquipier N’Golo Kanté. Il ne tarit pas d’éloges sur les performances du milieu de terrain de Chelsea en club et même en Equipe de France.

Invité d’une émission qui s’est déroulée sur « Eurosport », le joueur de Manchester United s’est enflammé pour son partenaire en sélection nationale et trouve qu’il mérite de remporter le prochain Ballon d’OR, notamment si la France venait à être championne d’Europe dans quelques semaines. « Parlons de NG. Ce que je voudrais dire au monde entier, c’est que le NG qu’on a vu ces derniers mois, cela a toujours été le même. On parle beaucoup de ses performances, il a toujours joué comme ça, été performant. Aujourd’hui, il n’y avait pas Cristiano et Messi en demi-finale ou finale. On oublie ce genre de performances de milieux de terrain ou de défenseurs. Je l’avais dit que ce serait une belle opportunité, si Chelsea gagne, qu’il remporte le Ballon d’Or. Et ce serait mérité. Il a toujours été performant. Il a toujours été comme ça. Je ne suis pas surpris de ce qu’il fait, ça me surprend qu’il continue autant à être aussi performant. Champion’s League, Coupe du Monde ou Championnat, il a toujours fait des matches comme ça. » Un bel hommage, d’autant qu’il fait aussi référence à la masterclass de N’Golo Kanté lors de la dernière finale de Ligue des champions.