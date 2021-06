L’aventure entre Youssouf Sabaly et les Girondins de Bordeaux touche à sa fin. Le latéral droit est proche de quitter la Gironde pour le championnat espagnol.

Comme le précise « Estadio Deportivo », Sabaly (28 ans) va s’engager avec le Betis Séville dans les premières heures du mercato estival. Le média indique que tout est bouclé et le joueur rejoindra sa nouvelle équipe dès l’ouverture officielle du mercato à savoir le 9 juin prochain. En fin de contrat dans quelques jours, il arrivera libre et va découvrir l’Espagne avec notamment deux anciens de Ligue 1, Nabil Fekir et pour le moment Aissa Mandi.