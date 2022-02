Surpris par les déclas de Leonardo et Verratti, Mathieu Valbuena a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce lundi sur RMC, Mathieu Valbuena en a profité pour revenir sur la rencontre entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain (3-1). L’ancien Marseillais a surtout souligné l’attitude déplacée de Marco Verratti et du directeur sportif parisien Leonardo en fin de rencontre.

« Il faut que Verratti arrête à un moment donné de parler comme ça. Il ne fait que de parler sur le terrain. Je n’ai rien contre lui, c’est un super joueur. Mais quand le PSG a eu des avantages, en obtenant un penalty contre Lyon par exemple, il y a au final une balance. Tu perds, tu te tais, et tu te remets en question. Je trouve ça petit. […] Il y a eu une défaite, amplement méritée. J’aurais aimé que les joueurs et Leonardo se fassent petits. C’est ce que je reproche à ce genre de sorties. Oui l’arbitre a fait des erreurs, mais le PSG a aussi été avantagé dans des matchs précédents. Et on n’a pas entendu les Parisiens. »