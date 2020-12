Thomas Tuchel s’est confié sur son avenir. Alors que son contrat expire en juin prochain, la prolongation ne semble pas d’actualité.

Restera, ne restera pas ? La bonne réponse semble être la deuxième. Pourtant avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, Thomas Tuchel s’est redonné un peu d’air. Questionné sur son avenir en conférence de presse la veille de la réception d’Istanbul Basaksehir, il s’est confié. Le coach parisien n’est pas obnubilé par son sort.

« Je ne veux pas perdre ma tête avec cette chose-là, car la situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, de mon contrat. Est-ce que cela change quelque chose pour moi ? Non. Cela ne change rien à mon travail. Quand je suis entraîneur du PSG, c’est à 100 %. Il n’y a pas d’autre chose dans ma tête. Ce n’est pas possible de penser à autre chose pendant cette période. Le plus important est d’être concentré sur cette phase-clé pour nous. Cela ne change rien. La situation est toujours la même. »