Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Cette semaine on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 événements qu’il ne fallait pas manquer ce week-end.

On commence cette sélection avec les résultats du First Strike, le premier tournoi officiel de Riot Games sur le jeu Valorant. En Europe, c’est la structure espagnole Heretics qui a dominé la compétition en balayant deux des grands favoris : Team Liquid et G2. Retrouvez le résumé complet du First Strike en cliquant ici.

Sur le jeu Rocket League, les meilleures équipes européennes étaient également de sortie ce week-end. Et c’est finalement le Français Kassio et ses coéquipiers britanniques de chez Top Blokes qui ont arraché, au bout du suspense, le titre de champion du deuxième tournoi régional d’hiver des RLCS (Rocket League Championship Series). Pour le résumé complet du tournoi, cliquez ici.

Enfin, on termine avec une compétition française : la Fresh Cup organisée par le streamer ImSoFresh sur le jeu Teamfight Tactics. Après deux jours de compétition, c’est le Français IamTLT qui s’est imposé devant le champion du monde KC Double61 et l’Américain GrandVice8. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.